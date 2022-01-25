الحظر الاميركي على ايران غير إنساني والانسحاب من الاتفاق النووي لايقبل التبرير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان لوكسمبورغ، إيف غروشتن، وصف خلال اجتماع عقده عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية، وحيد جلال زاده، قرار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي بأنه لايقبل التبرير.

وأشار إلى ان الخطوة الأميركية هذه تعد بمثابة استهزاء بالثقة في الاتفاقيات الدولية، لأن المعاهدات تقوم على الثقة والالتزام المتبادلين، معرباً عن أمله بتوصل محادثات فيينا إلى اتفاق نهائي.

وعبر غروشتن عن ترحيبه باقتراح حول انعقاد اجتماع بين غرف التجارة والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، آملاً في أن تؤدي مثل هذه الاتصالات إلى توسيع التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولوكسمبورغ في المجالات التجارية./انتهى/