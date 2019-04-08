ظريف يتوعد واشنطن باتخاذ إجراء مماثل في حال تصنيف "الحرس الثوري" منظمة إرهابية

واوضح نجفي خوشرودي، ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية استعرضت خلال اجتماعها اليوم بحضور ظريف، اخر المستجدات بشأن السياسة الخارجية وبرامج واجراءات وزارة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وعودة الى تصريحات وزير الخارجية في هذا الاجتماع، قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي النيابية : ان ظريف اشار الى الاعلان الامريكي بشان ادراج حرس الثورة الاسلامية على لائحة الجماعات الارهابية؛ منددا بهذا الاجراء، ومحذرا من النتائج الخطيرة المترتبة عليه.

واردف ظريف : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم ولن تسعى وراء التوترات لكن في حال ان اقدمت امريكا على هذا القرار فإن ايران ستتخذ اجراء مماثلا قبال ذلك.

وفي سياق منفصل، تطرق وزير الخارجية الى البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاخير لمجموعة الدول السبع؛ واصفا اياه بانه مناقض للاتفاق النووي من جانب الدول الاطراف والاعضاء في هذه المجموعة.

ولفت المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي ايضا، الي ان تنويه ظريف خلال اجتماع اللجنة اليوم بالزيارات المتبادلة بين ايران والعراق، التي وصفها بانها تاريخية.

وبحسب نجفي خوشرودي، فقد تناول اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم، العديد من القضايا الاخرى بما فيها ضرورة تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوظيف الطاقات المتوفرة على صعيد العلاقات مع دول الجوار، والاجراءات الرادعة مقابل امريكا فيما يخص ارسال المساعدات الانسانية الى المناطق المنكوبة بالسيول، والارهاب الاقتصادي الامريكي، وممارسات الكيان الصهيوني، واخر المستجدات بشان الالية المالية الاوروبية (اينستكس)، ومشروع قرار البرلمان حول اطلاق صفة الارهاب على القوات المسلحة الامريكية المتواجدة في المنطقة اذا ما اقدمت الاخيرة على قرار ضد الحرس الثوري؛ وغيرها من المواضيع الاخرى./انتهى/