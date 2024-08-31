صادرات محافظة خوزستان غير النفطية الى العراق تنمو بنسبة 138% خلال 5 اشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بهروز قره بيكي اليوم السبت، في إشارة إلى زيادة وزن الصادرات إلى العراق بنسبة 30%: تم إرسال ثلاثة ملايين و380 ألف طن من البضائع بقيمة مليار و38 مليون و616 ألف دولار إلى العراق خلال خمسة أشهر من هذا العام.

وقال: بلغ دخل جمارك خوزستان في الأشهر الخمسة من هذا العام 79,51 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة أربعة بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وصنف مدير عام جمارك الأهواز المنتجات البتروكيماوية والصلب والمنتجات الزراعية كمنتجات التصدير الرئيسية لمحافظة خوزستان وأضاف: تم تصدير 9 ملايين و554 ألف طن من البضائع بقيمة 3 مليارات و294 مليون دولار من خوزستان في خمسة أشهر من هذا العام، وهو ما يمثل 14% من حيث الوزن، ومن حيث القيمة فقد نمت بنسبة 50% في مختلف البلدان.

ووفقا له، فإن دول المقصد لتصدير سلع مقاطعة خوزستان تشمل الصين والإمارات العربية المتحدة والعراق وتركيا والهند والكويت وأفغانستان.

وتابع قره بيكي: من حيث الحجم، بلغت كمية البضائع المستوردة خلال الفترة المذكورة 6 ملايين و883 ألف طن بقيمة 3 مليارات و695 مليون دولار، أي نمت بنسبة 26% من حيث الوزن و12% من حيث القيمة.

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