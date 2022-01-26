وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيره القطري اخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجهات نظر بلادهم خلال اتصال هاتفي.

وناقش الجانبان القضايا الإقليمية وعددًا من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشتركة بين البلدين. مؤكدا على ضرورة تعزيز الدبلوماسية والحوار لحل القضايا المختلفة.

وفي هذا السياق، كانت القضايا والتطورات الجارية في المنطقة واستمرار المشاورات بين البلدين للحفاظ على السلام والاستقرار على الساحة الإقليمية والعالمية من بين الموضوعات التي ناقشها وزيرا خارجية إيران وقطر .

كما ناقش وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية وقطر تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

/انتهى/