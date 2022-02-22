امير عبد اللهيان: زيارة الرئيس الايراني لقطر ستسهم في تعزيز علاقات البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، التقي اليوم الثلاثاء، في الدوحة، بوزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث معه اخر مستجدات العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والقضايا المتعلقة بالإيرانيين المقيمين في قطر.

وشكر وزير الخارجية الإيراني الحكومة القطرية على حسن الضيافة لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له، وكذلك على الانعقاد الناجح لقمة أوبك للغاز.

وأشار إلى الامكانيات الموجودة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، معتبرا زيارة الرئيس الایرانی إلى قطر والاجتماع والمحادثات المهمة مع أمير قطر تهيئ الأرضية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه أكد وزير خارجية قطر على أهمية تبادل وجهات النظر بين الرئيس الايراني وأمير قطر، وعلى ضرورة تنفيذ قرارات كبار مسؤولي البلدين.

وبحث وزيرا خارجية البلدين خلال اللقاء، القضايا والتطورات المهمة المتعلقة بمحادثات فيينا، وكذلك القضايا الإقليمية لا سيما قضية أفغانستان واليمن.

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