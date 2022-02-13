عبداللهيان يؤكد على مكانة إفريقيا في السياسة الخارجية لحكومة الرئيس الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، استضاف اليوم "عبد الله ديوب" وزير خارجية جمهورية مالي والوفد المرافق له، وناقش الجانبان خلال اللقاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

وشدد وزير الخارجية خلال الاجتماع على أهمية الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، وأكد على مكانة إفريقيا في السياسة الخارجية للحكومة الايرانية.

وأكد عبد اللهيان الإرادة الجادة للحكومة الايرانية لتوسيع العلاقات والتفاعلات بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات الصناعية والعلمية بما في ذلك الصحة والطب والمعدات، وشدد على استعداد طهران لنقل التكنولوجيا ومشاركة هذه الإنجازات مع الدولة الصديقة.

وشكر وزير خارجية جمهورية مالي، عبد الله ديوب، الجانب الإيراني على الدعوة وكرم الضيافة، وأعلن استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الثنائية خاصة في القضايا التجارية والاقتصادية. ودعا الشركات الإيرانية لزيارة بلاده وحصر مجالات العمل فيها.

وكما أكد الجانبان على ضرورة تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التعليم والصحة والتقنيات الجديدة وتربية الحيوانات والطاقة وخاصة الطاقة الشمسية، وتم الاتفاق بين الجانبين على تطوير خارطة طريق للتعاون في أقرب وقت ممكن.

كما قرر وزيرا خارجية البلدين إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين، وعقد أول اجتماع لها في المستقبل القريب في العاصمة المالية باماكو. ودعا عبد الله ديوب وزير الخارجية الايراني لزيارة مالي، وهو ما قبله الجانب الإيراني، وتقرر أن تتم هذه الزيارة في أسرع وقت ممكن.

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