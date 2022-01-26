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٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٤:٣٤ م

في تصفيات كأس العالم قطر 2022؛

مباراة المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم ونظيره العراقي يوم غدا الخميس

مباراة المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم ونظيره العراقي يوم غدا الخميس

ستقام المباراة بين منتخبي كرة القدم الوطنية الإيرانية والعراقية على ملعب آزادي بحضور 10 آلاف متفرج ومن بين هؤلاء ستكون 2000 امرأة مهتمة بكرة القدم مساء غدا الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن المنتخبين الوطنيين لإيران والعراق سيواجهان بعضهما البعض في مباراة من تصفيات المونديال على ملعب آزادي غدا الخميس عند الساعة 6:00 مساء.

في وقت سابق، كان من المقرر أن يشارك في المباراة المتفرجون. وكان وزير الداخلية أحمد وحيدي قد أعلن أيضًا عن إصدار تذاكر للجمهور للحضور في الملعب، لكن منذ صباح الأربعاء، ترددت الأنباء عن احتمال إلغاء حضور المتفرجين.

ومع ذلك، تم الإعلان رسميًا ظهر اليوم أنه بإذن من الحكومة، يمكن لـ 10000 متفرج الحضور إلى ملعب آزادي وتشجيع المنتخب الإيراني. ومن بين هؤلاء تم حجز 2000 تذكرة للسيدات.

/انتهى/

رمز الخبر 1921464
https://ar.mehrnews.com/news/1921464/

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