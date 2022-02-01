ايران تواجه الامارات وهي ضامنة تأهلها مبكراً الى النهائيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يلتقي ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً، سوريا مع كوريا الجنوبية على ستاد راشد في دبي، ولبنان مع العراق على الملعب البلدي في صيدا.



ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، مقابل 17 نقطة لكوريا الجنوبية و9 للإمارات و5 للبنان و4 للعراق ونقطتين لسوريا، حيث ضمن المنتخب الإيراني التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وساهم الفوز على لبنان في آخر جولتين باقتراب الإمارات من الحصول على المركز الثالث المؤهل للملحق، بعدما ابتعدت بفارق 4 نقاط عن لبنان الرابع و5 عن العراق.

وقال الهولندي فان بيرت مارفيك مدرب الإمارات: هذا الفارق في عدد النقاط لمصلحة منتخب الإمارات، وسيكون محفزاً لأداء أفضل في المباريات الثلاث المتبقية، وإذا احرزنا ثلاث نقاط في أي منها سيكون من الصعب جداً اللحاق بنا.



لكن مهمة الإمارات لن تكون سهلة في طهران بعدما عجزت عن الفوز على إيران في تاريخ لقاءات الفريقين، كما أن صاحب الأرض يتطلع إلى مباراة احتفالية أمام جمهوره بعد ضمان تأهله.

وتقام الجولة التاسعة من منافسات المجموعة يوم 24 آذار/مارس المقبل، حيث يلتقي العراق مع الإمارات، ولبنان مع سوريا، وكوريا الجنوبية مع إيران.



وكانت الجولة الأولى شهدت فوز إيران على سوريا 1-0 في طهران وتعادل كوريا الجنوبية 0-0 في سيؤول والإمارات مع لبنان 0-0 في دبي، في حين شهدت الجولة الثانية فوز إيران على العراق 3-0 في الدوحة وكوريا الجنوبية على لبنان 1-0 في سوون وتعادل سوريا مع الإمارات 1-1 في عمان، وشهدت الجولة الثالثة فوز كوريا الجنوبية على سوريا 2-1 في أنسان وإيران على الإمارات 1-0 في دبي وتعادل العراق مع لبنان 0-0 في الدوحة، وشهدت الجولة الرابعة فوز لبنان على سوريا 3-2 في عمان وتعادل الإمارات مع العراق 2-2 في دبي وإيران مع كوريا الجنوبية 1-1 في طهران.



في المقابل شهدت الجولة الخامسة فوز إيران على لبنان 2-1 في صيدا وكوريا الجنوبية على الإمارات 1-0 في غويانغ وتعادل العراق مع سوريا 1-1 في الدوحة، وشهدت الجولة السادسة فوز كوريا الجنوبية على العراق 3-0 في الدوحة وإيران على سوريا 3-0 في عمان والإمارات على لبنان 1-0 في صيدا، وشهدت الجولة السابعة فوز الإمارات على سوريا 2-0 في دبي وإيران على العراق 1-0 في طهران وكوريا الجنوبية على لبنان 1-0 في صيدا.

وكان المنتخب الإماراتي تصدر في الدور الثاني ترتيب المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 17 نقطة لفيتنام و12 لماليزيا و9 لتايلاند ونقطة لإندونيسيا.

في المقابل تصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 17 نقطة للعراق و15 للبحرين و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.



وبعد أن كان منتخب قطر ضمن التأهل إلى كأس العالم بصفته يمثل الدولة المضيفة، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، في حين يتقابل الفريقين الحاصلين على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

/انتهی/