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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢١ ١٠:١٩ ص

وزير الرياضة الإيراني:

ايران توكد على استعدادها للتعاون مع إسبانيا في مجال الرياضة

ايران توكد على استعدادها للتعاون مع إسبانيا في مجال الرياضة

أكد وزير الرياضة والشباب الإيراني، مسعود سلطاني فر، على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون مع اسبانيا في المجالات الرياضية، مشيرا الى النتائج القيمة والنمو الجيد للغاية الذي حققته الرياضة الإيرانية خلال السنوات الأخيرة.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع يوم (الإثنين)، وزير الرياضة والشباب الإيراني مع السفير الاسباني لدى ايران، لويس فيليبه فرناندز.

وناقش اللقاء الثنائي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين طهران ومدريد في مجالي الشباب والرياضة.

ونوه سلطاني فر إلى العلاقات المتجذرة وطويلة الأمد والقواسم الثقافية المشتركة بين إيران وإسبانيا، مؤكدا على الطاقات الكامنة والفرص المتاحة لدى البلدين، داعيا الى النهوض بالتعاون المشترك في مجالات الرياضة والشباب.

من جانبه، اعرب السفير الإسباني عن شكره لوزير الرياضة والشباب الإيراني وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي حققته الرياضة الإيرانية في السنوات الأخيرة، مؤكدا رغبة بلاده في الاستفادة من خبرات المدربين الإيرانيين لتطوير القطاع الرياضي في اسبانيا.

/انتهى/

ar.irna.ir/news/84257384/

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