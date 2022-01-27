نعتزم على توسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان عقب لقاء وزير الخارجية مع نظيره الايراني ورئيس الجمهورية الاسلامية؛ ان قطر عازمة على بذل كل جهد ممكن لتوسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وأمير قطر يتابع شخصيا تطوير العلاقات بين البلدين.

وتابع البيان "قطر تتفق مع ايران على أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة له آثار سلبية ويتوجب على دول المنطقة السير على طريق السلام والتقدم بالاعتماد على التعاون الإقليمي".

وقال وزير الخارجية القطري على صفحته في "تويتر": "التقيت اليوم في طهران بأخي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان حيث جمعنا نقاش مثمر حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية. أؤكد على ثوابت السياسة القطرية المبنية على حسن الجوار والحوار البناء، خاصة في الظروف التي تتطلب بناء الجسور للتوصل إلى حوار سياسي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة.

ووصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إلى إيران، حيث يناقش عددا من القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي بين الجانبين./انتهى/