عبداللهيان يؤكد ضرورة الحوار الإقليمي لضمان استقرار المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، التقى اليوم الثلاثاء بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، حيث ناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الخارجية الايراني في اللقاء إلى أهمية العلاقات بين البلدين على اساس التعاون الثنائي والإقليمي، مؤكدا ضرورة توسيع التعاون، خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، وذلك بالنظر إلى قدرات ومزايا الجمهورية الإسلامية، وأكد عبداللهيان على أولوية الجوار من وجهة نظر الحكومة الايرانية الجديدة مشيرا الى نهج إيران في تطوير العلاقات مع دول المنطقة وإجراء محادثات إقليمية من أجل ثبات المنطقة واستقرارها.

ومن جهته استعرض وزير الخارجية القطري في هذا اللقاء وجهات نظر القيادة القطرية بشأن تعزيز وتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية مؤكدا تطلع بلاده لتطوير التعاون لاسيما في مجال الأنشطة الاقتصادية.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات الأخرى لاسيما التعاون في مجال القضايا الإقليمية والدولية، والتطورات في أفغانستان واليمن./انتهى/