الرئيس الإيراني يهنئ نظيره الصيني بحلول رأس السنة لديهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مركز الإعلام الرئاسي، بعث الرئيس الايراني، حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، برسالة إلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يهنئها فيها بالعام الصيني الجديد، معربا عن أمله في ضوء الثقة السياسية المتبادلة والعمل المشترك مع نظيره الصيني، في تطوير وتعميق التعاون الثنائي والاقليمي والدولي في كافة المجالات وخاصة المصالح المشتركة للدول النامية.

وكان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان قد ارسل برقية إلى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، هنأه فيها بقدوم الربيع الصيني ورأس السنة الجديدة، متمنيا خلالها التوفيق والازدهار للصين حكومةً وشعباً./انتهى/