باقري: لم نجر مفاوضات مباشرة مع أمريكا/ 59 حالة وفاة بكورونا

باقري: لم نجر مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة / الظروف مهيأة للاتفاق

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في شرح اجتماع لجنته مع رئيس فريق التفاوض الإيراني، إن علي باقري أعلن أنه حتى الآن لم نجر أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية محمود عباس زاده مشكيني خلال اجتماع مع رئيس فريق التفاوض الإيراني، ان عملية التفاوض كانت إيجابية كما انه شدد على حسن نية وجدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلن: "حتى الآن لم نجر أي محادثات مباشرة مع الأمريكيين"...

الرئيس الايراني يؤكد على أهمية إحلال الأمن والاستقرار في كازاخستان

أكد الرئيس الإيراني حجة الإسلام "ابراهيم رئيسي" خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكزاخستاني اليوم الأربعاء، على ان تحقيق الأمن والاستقرار والهدوء في جمهورية كازاخستان الشقيقة، مهم بالنسبة للجمهورية الاسلامية، مضيفاً: "نحن نؤيد إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام ابراهيم رئيسي، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخستاني "قاسم جومارت توكاييف" ظهر اليوم الأربعاء، على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والهدوء لجمهورية كازاخستان الشقيقة، بالنسبة للجمهورية الاسلامية، مضيفاً: "نحن نؤيد إحلال السلام والاستقرار في المنطقة"...

وزارة المخابرات الإيرانية: إلقاء القبض على عضو بارز في الجناح العسكري لجماعة "تندر" الإرهابية

تمكّن بعض جنود إمام الزمان (عج) مجهولي الهوية من إلقاء القبض على عنصر ثانٍ من الجناح العسكري لجماعة "تندر" الإرهابية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه تم إلقاء القبض على عنصر ثانٍ ينتمي إلى الجناح العسكري لمجموعة تطلق على نفسها اسم "تندر".

ووفقاً لتصريحات وزارة المخابرات تم اعتقال هذا الرجل المُسمى "ماسماتوس" في الشهر الماضي.

وكان " ماسماتوس" ثاني عضو في الجناح العسكري لجماعة "تندر" الإرهابية، حيث أنه كان على علم بمؤامرة اغتيال الشهيد "علي محمدي" ونشر شهادته على أحد مواقع الإنترنت بعد الحادث...

الصحة الإيرانية: تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء الى 132 الف و563 شخص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 38 الاف و 160 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و446 الف و404 شخصا...

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