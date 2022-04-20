دعم البحوث العلمية هو استثمار لمستقبل ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، اشار الى الأهمية الكبيرة ومكانة أساتذة الجامعات في عملية التنمية والنهوض بالبلاد، وقال نحن ملزمون اليوم بمعالجة هواجس الأساتذة وإرضائهم حتى يتمكنوا من بناء مستقبل البلاد بروح معنوية عالية وفعالية.

واعتبر رئيسي التعاطف والتناغم والاستفادة من القدرات الهائلة للشباب والنخبة الأكاديمية في البلاد أفضل طريقة للتغلب على العقبات ومشاكل البلاد، قائلاً: "نحن في الحكومة نؤمن باستخدام جميع القدرات الفكرية والموارد البشرية في البلاد ونمد يد العون لجميع المخلصين لاسيما في الوسط الجامعي والنخب في ايران .

ووصف الرئيس الايراني الجامعات بانها مركز الفكر الحكومي وشدد على أن الجامعة يجب أن تتناول قضايا البلاد حسب الاولوية وتقدم للحكومة حلول عملية بشأن قضايا مثل المياه والتربة والزراعة والهواء والصناعة وفرص العمل والتقنيات الجديدة.

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