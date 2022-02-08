استئناف مفاوضات رفع العقوبات الجائرة عن ايران في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استؤنفت محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات الجائرة عن ايران بعقد اجتماع ثنائي بين كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية، علي باقري، ومنسق المحادثات، إنريكي مورا.

وكان قد وصل الوفد المفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة علي باقري إلى فيينا اليوم لمواصلة الجولة الثامنة من المحادثات.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي يوم أمس إن الوفد الإيراني سيتوجه إلى فيينا يوم الثلاثاء.

وايضا شدد شمخاني عبر تغريدة اليوم ان الطريق الى المفاوضات لن يكون ممهداً اذا لم تحرر واشنطن نفسها من الأوهام الحالية./انتهى/