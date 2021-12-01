الوفد الإيراني: الأولوية بالنسبة لنا رفع الحظر عن الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية، أكد خلال الجولة السابعة لمفاوضات فيينا، على إعطاء الأولوية لمسألة رفع الحظر، حيث عقد اجتماعا لمجموعة العمل المعنية برفع الحظر يوم أمس بمشاركة ممثلين عن إيران ومجموعة 4 + 1 والاتحاد الأوروبي في فندق كوبورغ بفيينا .

وشدد الفريق المفاوض على موقف طهران المبدئي بشأن الحاجة إلى رفع فعال للحظر المفروض على الشعب الإيراني، وشجعوا الأعضاء الآخرين على المشاركة البنّاءة في المحادثات خلال تقديم مقترحات جديدة في هذا المجال.

وصرّح الوفد المفاوض الايراني ان ايران تعتزم على تحقيق النتيجة، وأن النصوص التي تم الحصول عليها في الفترات السابقة تلعب دور المسودات فقط، ويمكن إعادة التفاوض على جميع هذه النصوص، لذلك من الضروري تقديم أفكار إيران ومطالبها من خلال تقديم خطط ابتكارية.

وممن النقاط المهمة التي أثارها الجانب الايراني في الاجتماع هي أنه يجب تسوية أي شيء ينتهك الهدف النهائي للاتفاق النووي، أي "تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران".

والجدير بالذكر انه عُقد مساء أمس لقاء ثنائي بين "علي باقري كني " رئيس الوفد الايراني المفاوض و"إنريكي مورا"، نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي، وناقش الجانبان خلال اللقاء نتائج اجتماع الاثنين واجتماع اليوم الثلاثاء لمجموعة العمل المعنية برفع الحظر، وبحثا كيفية مواصلة المحادثات.

وأكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية أن قضيتي الحظر والالتزامات النووية يجب ألا تكونا متلازمتين مع بعض وأنه من الضروري اولا حل قضية الحظر التي نتجت عن تصرف امريكا كطرف خرق الاتفاق النووي .

كما انعقد اجتماع الثلاثاء في جو احترافي، وبالتالی ورغم اختلاف الآراء، فقد أبدى الجميع استعداده وجديته لمناقشة مسألة رفع الحظر.

كما تؤكد الجمهورية الإسلامية الايرانية أن تحويل المشروع إلى اتفاق يتطلب التفاوض؛ العمل الذي يجري في إطار مجموعتي عمل معنيتين برفع الحظر والقضايا النووية.

في الواقع تتمثل مهمة وفد إيران في فيينا بالتوصل إلى نص متفق عليه ومقبول من جميع الأطراف.

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