ميخائيل اوليانوف: اجرينا محادثات جيدة مع عراقجي حول اجتماع الغد

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وفي تغريدة نشرها اوليانوف على صفحته الشخصية في تويتر، بعد اجتماعه مع عباس عراقجي اليوم الاربعاء، قال ميخائيل اوليانوف: لقد كانت المحادثات مفيدة للغاية أتاحت لنا الفرصة لمناقشة موقفنا قبل اجتماع الغد.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مكتب ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا، ناقش عراقجي واوليانوف وضع المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1.

وكان مساعد الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي قد التقى امس الثلثاء في العاصمة النمساوية رئيس الوفد الصيني في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وانغ غون.

وفي هذا اللقاء الذي جاء ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية ومتعددة الاطراف للوفد الايراني مع الوفود الاخرى المشاركة، تباحث الجانبان حول احدث اوضاع المحادثات والمشاورات المتعلقة بالاتفاق النووي واجتماع اللجنة المشتركة.

وكان الوفد الايراني برئاسة مساعد الخارجية عباس عراقجي قد وصل عصر الثلاثاء الى فيينا لاستئناف المفاوضات في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

ويضم الوفد الايراني المفاوض مندوبين من وزارة النفط والبنك المركزي.

يذكر ان الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقد يوم الجمعة 2 نيسان /ابريل بصورة افتراضية واستؤنف حضوريا يوم الثلاثاء 6 نيسان/ابريل حيث تم فيه تشكيل فريقي عمل خبراء حول "الغاء الحظر" و"تعهدات الاتفاق النووي".

وتم في اجتماع الجمعة الماضية 9 نيسان/ ابريل مناقشة تقارير اللجنتين المذكورتين، وفي ختامه تم الاتفاق على ان تعود الوفود الى عواصمها لاجراء المزيد من المشاورات على ان تعود ثانية الى فيينا للاجتماع الاربعاء، الا انه تم تأجيله الى يوم غد الخميس بعد ان اصيب احد اعضاء وفد الاتحاد الاوروبي بفيروس كورونا.

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، الذي وصل إلى فيينا الثلاثاء لحضور الاجتماع، قد اعلن ان اجتماع يوم الاربعاء سيعقد يوم الخميس المقبل بسبب اصابة أحد أعضاء الوفد السياسي للاتحاد الأوروبي بفيروس كورونا والحاجة إلى الامتثال للبروتوكولات الصحية.

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