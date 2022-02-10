الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية في أجواء حجة

وأفادت وكالة مهر للأنياء أن المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" صرح في تغريدة له على تويتر : "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع (CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة".

وأسقطت الدفاعات الجوية اليمنية أربع طائرات تجسسية من نوع (سكان إيغل Scan Eagle) في شهر ديسمبر الفائت في محافظتي الجوف ومأرب، بالإضافة إلى عدد من الطائرات الصينية التجسسية المقاتلة في محافظة شبوة.

ففي 30 من شهر يناير الماضي تم إسقاط طائرة من نوع سكان إيغل بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مارب وبقها أخرى مت ذات النوع في اليتمة بالجوف"، كما تمكنت الدفاعات الجوية في الـ 16 من ديسمبر من إسقاط طائرة تجسسية من ذات النوع في أجواء وادي عبيدة بمحافظة مأرب.

وكانت دفاعاتنا الجوية تمكنت في 13 ديسمبر، من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع CH4 في أجواء محافظة شبوة.

المصدر: العالم

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