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١١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٣:٤٩ م

حسب اعلان الفیفا؛

المنتخب الایراني يحتل المرتبة الأولى في آسيا

المنتخب الایراني يحتل المرتبة الأولى في آسيا

احتل المنتخب الإيراني لکرة القدم المرتبة 21 في العالم والأولى في آسيا حسب اعلان الفیفا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أحدث ترتيب للمنتخبات العالمية لكرة القدم مما احتل فیه المنتخب الإيراني المرتبة 21 عالميا والأول في آسيا برصيد 1572.89 نقطة.

ویأتي ترتيب أفضل 10 فرق في العالم على النحو التالي:

1- بلجيكا 1828.45 نقطة
2- البرازيل 1823.42 نقطة
3- فرنسا 1786.15 نقطة
4- الأرجنتين 1726.99 نقطة
5- إنجلترا 1755.52 نقطة
6- إيطاليا 1740.77 نقطة
7- أسبانيا 1704.55 نقطة
8- البرتغال 1660.25 نقطة
9- الدنمارك 1654.54 نقطة
10- هولندا 1653.73 نقطة

ترتيب أفضل 5 فرق في آسيا
1- إيران 1572.89 نقطة .

2- اليابان 1589.42 نقطة.

3- كوريا الجنوبية 1522.85 نقطة.

4- أستراليا 1486.86 نقطة.

5- قطر 1437.91 نقطة.

/انتهی/

رمز الخبر 1921840
https://ar.mehrnews.com/news/1921840/

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