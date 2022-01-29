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٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٨:٢٤ م

اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا:

مبارة ايران والإمارات ستقام بدون حضور الجماهير

مبارة ايران والإمارات ستقام بدون حضور الجماهير

اعلنت اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة جائحة كورونا أن مباراة المنتخبين الوطنيين الايراني والاماراتي لكرة القدم ستقام بدون حضور المتفرجين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة جائحة كورونا عقدت اجتماعها اليوم السبت، بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية، آية الله إبراهيم رئيسي، وتقرر في الاجتماع بان تقام المباراة بين منتخبي كرة القدم الإيراني والإماراتي بدون حضور المتفرجين نظرا لانتشار فيروس كورونا بشكل متزايد.

ونجح المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم في حجز بطاقة التأهل الى نهائيات بطولة كأس العالم بعد فوزه على نظيره العراقي في مباراة جرت مساء الخميس على ملعب آزادي بطهران في اطار الجولة السابعة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022./انتهى/

رمز الخبر 1921531
https://ar.mehrnews.com/news/1921531/

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