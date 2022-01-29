مبارة ايران والإمارات ستقام بدون حضور الجماهير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة جائحة كورونا عقدت اجتماعها اليوم السبت، بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية، آية الله إبراهيم رئيسي، وتقرر في الاجتماع بان تقام المباراة بين منتخبي كرة القدم الإيراني والإماراتي بدون حضور المتفرجين نظرا لانتشار فيروس كورونا بشكل متزايد.

ونجح المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم في حجز بطاقة التأهل الى نهائيات بطولة كأس العالم بعد فوزه على نظيره العراقي في مباراة جرت مساء الخميس على ملعب آزادي بطهران في اطار الجولة السابعة للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم في قطر 2022./انتهى/