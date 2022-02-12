الحادي عشر من شباط هو رسالة أمل للشعب الإيراني ولكل مستضعفي العالم/تسجيل 143 حالة وفاة جديدة بكورونا

في خطاب صلاة الجمعة؛ الرئيس الايراني: الحادي عشر من شباط/ فبراير هو رسالة أمل للشعب الإيراني ولكل مستضعفي العالم

قال الرئيس الایراني السيد إبراهيم رئيسي في خطاب قبل صلاة الجمعة في طهران، أثناء إحياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، إن 11 فبراير كان مظهرا من مظاهر القوة الإلهية بقوة الشعب الإيراني العظيم ومع قيادة الإمام الخميني.

في رسالة تهنئة؛ وزير خارجية كرواتيا يهنئ نظيره الإيراني بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

هنأ وزير خارجية كرواتيا نظيره الايراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمنياً السلام والازدهار للحكومة والشعب الايراني.

في رسالة تهنئة: رئيس كرواتيا يهنئ الرئيس الايراني بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

هنأ رئيس كرواتيا نظيره الايراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الايرانية، مؤكد على توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

في جميع أنحاء البلاد؛ الشعب الايراني يحتفل اليوم بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

يحيي ملايين الايرانيون اليوم الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية مع مراعاة التوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا .

في فندق كوبورغ؛ انطلاق اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بحضور خبراء إيرانيين و1 + 4

عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بمشاركة خبراء من الجمهورية الإسلامية الايرانية ومجموعة 1 + 4 في فندق كوبورغ في فيينا.

بمناسبة ذكرى الـ43 لإنتصار الثورة الاسلامية: تدشين أكثر من 15 ألف مشروع تنموي في جميع أنحاء البلاد

صرح مساعد وزير الداخلية الايراني لشؤون الاعمار والتنمية الحضرية والريفية انه تم تدشين ووضع حجر الاساس لاكثر من 15 ألف مشروع تنموي في جميع أنحاء البلاد بمناسبة عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

السفير الإيراني في العراق: الجمهورية الاسلامية تعاونت مع القوات العراقية والحشد الشعبي لدحر الارهاب

أكَّد السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي أنَّ الجمهورية الإسلامية تمد يد العون إلى كل الدول بكل مصداقية وجدية، مشيرًا إلى أنَّها ترفض أي توجه مبني على التهديد والعقوبات والحصار.

وزارة الصحة الايرانية: تسجيل 143 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن143 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء الى 133 الفا و 437حالة.

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