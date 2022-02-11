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١١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٦ م

بمناسبة ذكرى الـ43 لإنتصار الثورة الاسلامية:

 تدشين أكثر من 15 ألف مشروع تنموي في جميع أنحاء البلاد

 تدشين أكثر من 15 ألف مشروع تنموي في جميع أنحاء البلاد

صرح مساعد وزير الداخلية الايراني لشؤون الاعمار والتنمية الحضرية والريفية انه تم تدشين ووضع حجر الاساس لاكثر من 15 ألف مشروع تنموي في جميع أنحاء البلاد بمناسبة عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد وزير الداخلية مهدي جمالي نجاد في هذا الشان: تم في عشرة الفجر هذا العام، تدشين 13،592 مشروعًا تنمويًا في جميع أنحاء البلاد بتكلفة بلغت اكثر من 93 ألف مليار تومان.

واضاف: ان محافظة خراسان رضوي مع 1230 مشروعًا هي أكثر المحافظات التي تم فيها تدشين هذه المشاريع تليها محافظات طهران ومازندران وكلستان وأصفهان.

واردف مساعد وزير الداخلية لشؤون الاعمار: كما تم في عشرة الفجر هذا العام وضع حجر الاساس لـ 2073 مشروعا تنمويا بتكلفة تجاوزت 39 ألف مليار تومان.

واضاف: معظم هذه المشاريع ستنفذ في محافظة كلستان (455 مشروعًا)، تليها محافظات خوزستان وسيستان وبلوشستان وخراسان رضوي.

/انتهى/

رمز الخبر 1921852
https://ar.mehrnews.com/news/1921852/

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