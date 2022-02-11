وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال احياء الذكرى الـ 43 الانتصار الثورة الاسلامية الايرانية في بغداد، قال مسجدي: "رغم الظروف إيران تشهد تقدما ملحوظا مقارنة بالماضي على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية"، موضحًا أنَّ ايران والعراق بلدان احدهما بحاجة إلى الآخر وعليهما التعاون في جميع الملفات حسب المبادئ السيادية.

وشدَّد على أنَّ الجمهورية الاسلامية تعاونت مع القوات العراقية والحشد الشعبي لدحر الارهاب، مؤكدًا أنَّ الحشد الشعبي وقوات المقاومة هم مصدر اعتزاز للعراق والدين وضمان لأمن البلد، لافتًا إلى أنَّ ايران ستزيد كمية الغاز المصدر الى العراق مع اقتراب فصل الصيف.

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