وزير الخارجية الإيراني: امريكا والغرب مسؤولان عن الفشل الاحتمالي بمفاوضات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني اعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا، وقال في مقابلة مع كريستين أمانبور مقدمة البرامج في قناة "سي ان ان" مساء السبت: "نحن متفائلون بشأن الجانب الذي يعود إلى إيران الإسلامية، والسبب هو أن حكومة الدكتور رئيسي لديها إرادة قوية للتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا".

وأوضح في الحوار الذي نشرت أمانبور جانبا منه على صفحتها في تويتر، أن "حكومة الدكتور رئيسي تؤكد وتولي الاهتمام للتوصل إلى اتفاق جيد بسرعة".

وأكد: بذلنا جهودا كبيرة في الماضي للتوصل إلى اتفاق جيد، وفي هذه اللحظات والظروف الحرجة لمحادثاتنا في فيينا، إذا لم تتصرف الولايات المتحدة والغرب بشكل واقعي سيتحملان المسؤولية عن اي فشل احتمالي للمفاوضات.

وشدد عبداللهيان أيضا: "لكننا نعمل بتفاؤل وجدية للتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا"./انتهى/