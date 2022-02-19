عبداللهيان: ايران مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد بشرط اتخاذ الاطراف الاخرى للقرارات الصائبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال في خطابه في قمة ميونيخ الأمنية: "إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد في أقرب وقت ممكن، بشرط أن يكون الطرف الآخر مستعدا لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة". وذلك خلال محادثات فيينا التى تخوضها طهران مع الاطراف الاوروبية بهدف رفع العقوبات الجائرة عن ايران.

واكد وزير الخارجية الايرانية على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في افغانستان، وضرورة تقديم الدعم اللازم للشعب الأفغاني الذي عانى بعد الاحتلال الأمريكي الذي خلف المزيد من الدمار للبلاد.

كما طرح عبداللهيان مسألة الأزمة اليمنية مؤكداً على ضرورة الحوار السياسي، ووقف العدوان على اليمن للتوصل إلى حل عادل للأزمة اليمنية.

كما تناول في خطابه الأزمة الاوكرانية الروسية قائلاً: "نحن قلقون من تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا"، مشيراً الى إن جمهورية إيران الإسلامية كدولة تتمتع بعلاقات جيدة مع الجانبين، وتدعوا الطرفين إلى حل نزاعاتهما من خلال الحوار والوسائل السلمية./انتهى/