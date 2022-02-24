الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلق عملية عسكرية في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلاً إنّ المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا "لا مفر منها".

وقال الرئيس الروسي إنّ "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أنّ المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفرّ منها... إنها مسألة وقت"، مشيراً إلى أنّ "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية".

وشدّد على أنّه في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع في أوكرانيا فـ"سترد روسيا على الفور".

وحثّ بوتين أيضاً "الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم"، كما حمّل بوتين النظام الحالي في كييف مسؤولية إراقة الدماء.

وقال بوتين إنّ الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، مضيفاّ أنّه "ليس لدى روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".

وأمس الأربعاء، طلب قائدي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في صدّ عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنّب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.

وقال المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنّ بوتين "تلقى رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعبيهم، يعبّرون فيها مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين إلى روستوف الروسية.

المصدر: الميادين

/انتهى/