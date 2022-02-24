إيران تدعو روسيا و اوكرانيا لحل الأزمة سياسياً ووقف إطلاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية، اعرب عن اسفه لاندلاع الهجمات العسكرية و تصعيد الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع زادة في تصريحه، ان الجمهورية الإسلامية الايرانية تتابع بقلق بالغ التطورات في أوكرانيا، مضيفاً " مع الاسف استمرار استفزازات الناتو بمحورية امريكا ادى إلى وضع تكون فيه منطقة أوراسيا على وشك الدخول في أزمة شاملة".

واكد خطيب زاده أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعوا الطرفان الى وقف اطلاق النار والاشتباكات بينهما للتفاوض الفوري بهدف حل الازمة سياسيا، مذكرا بشكل جاد الى ضرورة احترام الحقوق الدولية والإنسانية في النزاعات العسكرية.

خطيب زادة: سفارتنا في أوكرانيا نشطة وهي في خدمة الطلبة والرعايا الإيرانيين على مدار الساعة

وفي سياق متصل أشار المتحدث باسم الخارجية إلى اوضاع الرعايا الإيرانيين في أوكرانيا قائلاً: " إن أهم مهمة لوزارة الخارجية في الوقت الراهن هي البت التام والعاجل في أوضاع الرعايا الايرانيين في أوكرانيا والتي تجري في إطار التوقعات التي تم التوصل إليها من خلال استخدام كافة الطاقات".

وتابع المسؤول الإيراني في نفس السياق: "سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في أوكرانيا نشطة بشكل كامل وهي في خدمة الطلبة والرعايا الإيرانيين على مدار الساعة وفقًا للتعليمات السابقة".

وأضاف خطيب زادة، وزارة الخارجية ومنذ بداية الأزمة الاوكرانية شكلت لجنة خاصة لمتابعة شؤون الايرانيين المقيمين هناك، كما ان وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان يتابع هذا الأمر شخصيا.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "لقد اصدرنا بيانين حذرنا فيهما المواطنين الايرانيين في اوكرانيا ودعوناهم الى الابتعاد عن النقاط الساخنة، كما اصدرنا اليوم بيانا ثالثا بهذا الشان ، اضافة الى تخصيص خط هاتف يعمل 24 ساعة بين طهران والسفارة الايرانية في كييف".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الى انه خلال العشرة ايام الاخيرة لم تستطع أي دولة اخراج مواطنيها جوا من اوكرانيا بسبب الظروف السائدة في هذا البلد ، موضحا ان الخارجية الايرانية تسعى لاستحصال موافقات لتنظيم عدة رحلات جوية لاخراج الايرانيين من بعض مناطق اوكرانيا.

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