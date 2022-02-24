الخارجية الايرانية تتابع عن كثب اوضاع الإيرانيين المقيمين في اوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وخلال الاتصال قدم عبداللهيان التوجيهات اللازمة بشأن الإيرانيين المقيمين في اوكرانيا وخاصة الطلبة الجامعيين الايرانيين الذين يدرسون هناك وضرورة قيام السفارة الايرانية بتقديم الخدمات طوال 24 ساعة للمقيمن الايرانيين.

هذا قدم وزير الخارجية، توجيهات بشأن خروج الطلبة الايرانيين من اوكرانيا بعد الاوضاع الطارئة التي يعيشها هذا البلد.

ووجه عبد اللهيان، توصياته إلى الايرانيين المقيمين في اوكرانيا في سبيل التحلّي بالهدوء والبقاء على تماس مع السفارة الايرانية في كييف وتلقي التعليمات بالانتقال الى مناطق آمنة او العودة الى البلاد.

يذكر أنه ومنذ بداية الأزمة في منطقة اوراسيا شكلت وزارة الخارجية الايرانية لجنة خاصة برئاسة مساعد الشؤون الادارية للوزارة، لمتابعة آخر التطورات في هذه المنطقة ووضع الخطط اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين الايرانيين المقيمين في اوكرانيا، وتقديم توجيهات خاصة لها لمساعدة المقيمين في الظروف الطارئة.

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