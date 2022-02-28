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٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٨:١٢ م

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة؛

انضمام اوكرانيا إلى الناتو خط أحمر على الصعيد الاستراتيجي

انضمام اوكرانيا إلى الناتو خط أحمر على الصعيد الاستراتيجي

قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، ان انضمام اوكرانيا إلى الناتو خط أحمر على الصعيد الاستراتيجي، فالدول التي دعمت أوكرانيا جلبت المآسي إلى هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة اكد ان هناك تشويه لصورة روسيا في الإعلام، مشيرا الى ان أوكرانيا هي المسؤولة عن الأزمة بانتهاجها التخريب، فأوكرانيا لم تكن مستعدة للحوار بشأن لوغانسك ودونيتسك.

وقال فاسيلي نيبينزيا: الغرب دعم أوكرانيا التي قامت بالاعتداء على لوغانسك ودونيتسك، مؤكدا ان احتلال اوكرانيا لم يكن جزءاً من العملية العسكرية الخاصة.

واضاف: انضمام اوكرانيا إلى الناتو خط أحمر على الصعيد الاستراتيجي، فالدول التي دعمت أوكرانيا جلبت المآسي إلى هذا البلد، والقوى الغربية انخرطت بشكل شرير بانتهاك اتفاق مينسك، فالمتطرفون والراديكاليون ارتكبوا المجازر بأهالي دونيتسك ولوغانسك، يتم في أوكرانيا اختطاف المدنيين وجعلهم رهائن ودروع بشرية. وهناك أدلة كثيرة على الانتهاكات اللاإنسانية التي تتم من قبل المجموعات الراديكالية./انتهى/

رمز الخبر 1922274
https://ar.mehrnews.com/news/1922274/

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