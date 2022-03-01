الدفاع الروسية توجه نداء لسكان كييف لتجنب ضربات فائقة الدقة على مراكز الهجمات الإعلامية ضد روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يواصل الجيش الروسي لليوم السادس عمليته الخاصة لحماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا وسط تشديد الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية ضد موسكو وتصعيد الدعم العسكري للسلطات الأوكرانية.

الجيش الروسي يسيطر على مدينة أوكرانية جديدة

وصل الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، ويقيم نقاط تفتيش على مشارفها، وفقما أعلن رئيس البلدية إيغور كوليخايف.

ويعيش في خيرسون نحو 280 ألف نسمة، وتقع شمال شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وكانت روسيا أعلنت أنها حاصرت المدينة الأحد، كذلك أفاد الجيش الروسي بأنه سيطر على مدينة برديانسك المطلة على بحر أزوف شمال غربي القرم.

زيلينسكي يعفي المرتزقة الأجانب الراغبين في القتال ضد روسيا من تأشيرات الدخول

قرر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، وفق مرسوم بإعفاء الأجانب "المرتزقة" الذين يصلون إلى البلاد للمشاركة في القتال إلى جانب كييف ضد روسيا من تأشيرات الدخول

وجاء في المرسوم الذي أصدره زيلينسكي، "اعتبارا من 1 مارس/آذار، وطيلة فترة الحرب أو حتى يتخذ قرارا آخر بهذا الصدد، تطبيق نظام الدخول بدون تأشيرة للأجانب الراغبين في الانضمام إلى فيلق الدفاع الإقليمي الأممي".

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن "الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي، يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم".

لافروف: خطط كييف لامتلاك سلاح نووي تهدد الأمن العالمي

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، من خطورة خطط السلطات الأوكرانية لامتلاك سلاح نووي بالنسبة لأمن الدول المجاورة والعالم بأسره.

وفي كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال مؤتمر حول نزع السلاح عقد في جنيف، قال لافروف إن "المخاطر التي يمثلها نظام فلاديمير زيلينسكي للدول المجاورة والأمن الدولي عموما ازدادت بشكل ملحوظ بعد أن بدأت السلطات التي اتخذت من كييف مقرا لها ألعابا خطيرة متعلقة بخطط لامتلاك أسلحة نووية خاصة بها".

وتابع: "التصريحات غير المسؤولة التي سمعناها بهذا الخصوص ليست مجرد تبجح فارغ، إذ تمتلك أوكرانيا منذ أزمنة الاتحاد السوفيتي تقنيات نووية ووسائل لحمل هذا السلاح، ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الخطورة الواقعية"، مضيفا: "أؤكد لكم أن روسيا بصفتها عضوا مسؤولا من المجتمع الدولي يتمسك بالتزاماته الخاصة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع ظهور سلاح نووي وتقنيات ذات الصلة في أوكرانيا".

الدفاع الروسية توجه نداء لسكان كييف لتجنب ضربات فائقة الدقة على مراكز الهجمات الإعلامية ضد روسيا

أعلنت الدفاع الروسية عزمها توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكراني بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا.

الدفاع الروسية: قواتنا قطعت على الوحدات الأوكرانية طرق الوصول إلى بحر آزوف بشكل كامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن وصول الوحدات الأوكرانية إلى شواطئ بحر آزوف بات مقطوعا بشكل كامل.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن مفارز أمامية لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية وصلت إلى حدود مقاطعة دونيتسك حيث التقت القوات الروسية التي سيطرت على مناطق على طول شاطئ البحر.

وتقدمت قوات "لوغانسك الشعبية" إلى عمق أراضي المقاطعة لمسافة تبلغ 61 كيلومترا منذ بداية العملية.

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية دمرت حتى الآن ما مجموعه 1325 هدفا من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تشمل 395 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و59 راجمة صواريخ، و179 قطعة من المدفعية الميدانية وقذائف الهاون التابعة للجيش الأوكراني.

وأضاف أن الجيش الروسي أصاب خلال اليوم الثلاثاء مطارين وثلاثة مواقع رادار للدفاع الجوي الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

يتبع..