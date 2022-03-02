السيد نصر الله يستقبل وزير الثقافة و الإرشاد الإسلامي الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سماحة السيد حسن نصر الله استقبل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني ‏والوفد المرافق له بحضور سفير الجمهورية الإسلامية في لبنان ‏السيد "محمد جلال فيروزنيا" حيث جرى التباحث في أجواء زيارة ‏السيد الوزير والوفد المرافق له إلى لبنان والأنشطة واللقاءات التي ‏عقدها وآفاق التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين. ‏و حسب ما أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله بحث الطرفان في آفاق التعاون الثقافي والعلمي بين إيران و لبنان .

ووصل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي السبت إلى لبنان للمشاركة في الأسبوع الثقافي الإيراني الذي يقام بهدف توسيع العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين.

وقال محمد مهدي اسماعيلي في مراسم الاسبوع الثقافي الايراني التي اقيمت تحت عنوان "أيام الفجر الثقافية" بالتزامن مع ذكرى عيد المبعث النبوي الشريف في بيروت، قال ان الثقافة تلعب دورا كبيرا في اقامة العلاقات ملفتا ان هوية اي دولة تعود الى ثقافتها كونها تجسد تجارب الشعب وما يعرفه من حقيقة دول اخرى.

واشار في كلمته في المراسم التي حضرها ايضا وزير الثقافة اللبناني، الى ميزات الثقافية الفريدة التي يتمتع بها كل من ايران ولبنان بما فيها الدوافع الاخلاقية واكد ان الدافع الاخلاقية والمعنوية حاضرة في جميع الاحداث الثقافية والفنية لدى البلدين.

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