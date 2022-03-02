عبداللهيان ونظيره القطري يبحثان مفاوضات فيينا وآخر مستجدات المنطقة

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الخارجية القطرية انه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آخر التطورات الإقليمية ومستجدات محادثات فيينا، إلى جانب تبادل الآراء حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

هذا وقام الرئيس الايراني في وقت سابق بزيارة دولة قطر على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى تلبية لدعوة من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في اجتماع القمة للدول المصدرة للغاز.

و خلال الزيارة أجرى الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" محادثات مع امير دولة قطر للبحث في تطوير العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتم في ختامها التوقيع على 14 وثيقة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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