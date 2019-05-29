ايران وقطر تزاولان العملية التجارية بينمها في كافة المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية والقطرية "عدنان موسى بور" اعلن في تصريح له عن ازالة العقبات عن مسار التعاون التجاري مع قطر، وان البلدين لا يواجهان مشكلة خاصة في هذا الاطار.

وأضاف موسى بور: رغم الضغوط الدولية على قطر لكن الجانبين يحرصان على مواصلة علاقاتهما التجارية.

وتابع المسؤول الايراني: في هذا السياق وعلى ضوء الجهود المكثفة تمت خلال الايام الاخيرة ازالة كافة القيود من مسار التعاون بين طهران والدوحة.

ولفت موسى بور الى أن عملية الصادرات تتم حاليا في جميع المجالات سوى النحاس الخام ومشتقات البنزين والنفط والغاز، موضحا: طرأت قبل فترة بعض العقبات على الصادرات القطرية وبما يشمل كافة المنتجات سوى الالبسة والمنتجات الغذائية، لكن تمت ازالتها في المرحلة الراهنة.

وكانت الحكومة القطرية قد اعلنت الاسبوع الماضي انه على خلفية قرار وزارة الخزانة الاميركية ستقوم فقط بتصدير المنتجات الغذائية والادوية الى ايران؛ وعليه اجرى المسؤولون الايرانيون مباحثات مع الجانب القطري لتتم ازالة هذه العقبات في الوقت الحالي.