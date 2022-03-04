أمير عبداللهيان يؤكد على ان تسرع الجانب الغربي لا يمكن أن يمنع التقيد بخطوط إيران الحمراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي والمنسق الأعلى لمحادثات فيينا جوزيب بوريل خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان آخر نتائج محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات .

وقال بوريل ان المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 ،تسير على طريق التقدم والتوصل إلى نتيجة نهائية.

ومن جانبه قال أمير عبد اللهيان "نحن مستعدون لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد وفوري" ، وشكر جهود المنسق الأعلى للاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا. مضيفا ان تسرع الجانب الغربي لا يمكن أن يمنع التقيد بخطوط إيران الحمراء.

وأكد أمير عبد اللهيان: سيبقى السيد باقري وكبار خبراء بلادنا في فيينا لتشاور مستمر ونشط مع جميع الوفود. وسيواصل وفدنا العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق نهائي وجيد.

واضاف "انا مستعد ان اكون في فيينا عندما تقبل الاطراف الغربية خطوطنا الحمراء المتبقية والمعلنة".

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