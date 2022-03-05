الشیخ قيس الخزعلي يدين الانفجار الإرهابي في مسجد شيعي في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في سلسلة ادانات الواسعة والمستمرة من مختلف الشخصيات السياسية على الانفجار الذي وقع في المسجد الشيعي في بيشاور، باكستان، ادان الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الحادث أيضا.

وأكد قيس الخزعلي أنه طالما استمرت الأطراف الأجنبية في دعم الجماعات الإرهابية التكفيرية، فإن جرائم هذه الجماعات لن تتوقف. الجماعات الإرهابية لها مؤيدون يدعمونها بالمال والفتاوى.

جدير بالذکر انه اسفر انفجار ارهابي وقع فى مسجد شيعي فى بيشاور بباكستان عن مصرع اكثر من 50 شخصا خلال اليوم الماضي . وذكرت مصادر محلية ان عددا كبيرا من المصلين اصيبوا ايضا باصابات خطيرة عقب الانفجار .

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