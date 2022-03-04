الخارجية الايرانية تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في شمال غرب باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده الهجوم الإرهابي على مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية.

واستنكر خطيب زاده الهجوم الإرهابي الذي نفذ بهدف اشاعة التفرقة بين المسلمين، وأعرب عن تعازيه لأسر ضحايا هذا الهجوم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية انه يجب على الحكومة الباكستانية والمسؤولين الأمنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع الأنشطة الإرهابية للإرهابيين.

وجدير بالذكر انه استشهد 30 شخصا وأصيب 56 آخرون في انفجار وقع في مسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان الذي وقع خلال صلاة الجمعة.

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