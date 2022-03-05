إزاحة الستارعن قواعد صواريخ وطائرات مسيرة جديدة للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بمناسبة ذكرى ولادة الامام الحسين (ع) وعشية يوم الحرس الثوري، تم الكشف عن قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

وبحسب التقرير، فإن هذه قواعد الأنفاق المبنية في قلب الجبال العالية تضم أنظمة صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، وكذلك طائرات مسيرة هجومية تخترق رادار العدو وشبكات دفاعيه بقيادة قوى ثورية شابة الذي أصبحت الدرع الحصین لإيران الإسلامية في مواجهة أعداء إيران .

هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض.

إن وجود الطائرات المسيرة بمدى 2000 كم ومنصات إطلاق لصواريخ طيارين ومنصات إطلاق متعددة الطائرات بدقة وجودة تم عرضها مؤخرًا في مناورات رسول الاعظم الـ17. وهذه المناورات تدل على الفعالية المذهلة لهذه القواعد في الدفاع وحماية أمن إيران الإسلامية والأمة الإيرانية من أي تهديد.

وخلال زيارة اللواء سلامي إلى قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة تحت الأرض، قدم قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني تقريرًا عن الإجراءات الجديدة والإنجازات التي حققها الحرس الثوري الإيراني.

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