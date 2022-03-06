هروب امريكا من افغانستان سيتكرر في العراق وشرق سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء يحيى رحيم صفوي، اشار خلال مشاركته في مؤتمر "رجال الأمن والاقتدار" الذي عقد في مرقد حضرة عبد العظيم حسني، إلى خصائص الشهيد سليماني، بالقول: "الحاج قاسم شخصية دولية في المقاومة الإسلامية، والعالم كله يعرفه، واقامت الهند آلاف المراسم حدادا عليه".

وصرح الجنرال صفوي: قال قائد الثورة الاسلامية "إن على الأمريكيين مغادرة غرب آسيا"، ولقد رأيتم الهروب المشين للأمريكيين من أفغانستان وسيتكرر هذا الهروب في العراق، كما سيتكرر في شرق سوريا، وسيبدأ هذا الهروب أيضاً من الخليج الفارسي، مشدداً: "لا يمكن للأمريكيين البقاء هنا، شعوب المنطقة لا تسمح بوجود الأمريكيين فيها".

في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، لفت مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى عدم جرأة الأمريكيون ودول الناتو عن اتخاذ اي اجراء لمواجهة الحرب الروسية الأوكرانية. وأكد اللواء صفوي على ان القدرة واالإمبراطورية الامريكية التي تتفاخر بها بدأت بالانهيار والسقوط، وان الاقتدار الاسلامي بدأ بالظهور والعلو، مشدداً على ان دماء الشهادة تغلي في عروق المسلمين الذين تعلموا التضحية والفداء من شخص اللواء قاسم سليماني./انتهى/