 مئات الأفغان ينظمون مظاهرات مناهضة لأمريكا في أنحاء البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين في سبعة أقاليم أفغانية على الأقل وقد حملوا لافتات كتب عليها “تسقط أمريكا” و“جو بايدن توقف عن الكذب” و“أمريكا كاذبة”.

وهددت جماعة"طالبان" أمس الخميس، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من تكرار الهجمات على أراضي أفغانستان، قائلة إن "مسؤولية جميع العواقب ستكون على عاتق امريكا".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم 2 أغسطس الحالي، مقتل الظواهري يوم السبت الماضي بغارة جوية نفذتها وكالة الاستخبارات الأمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابل.

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