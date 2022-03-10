كبير المفاوضيين الايرانيين يلتقي منسق المفاوضات في فيينا/ 173 حالة وفاة جديدة بكورونا

قائد القوة البحرية: بتعزيز قدراتنا الدفاعية تمكّنا من تدمير "مثلث التهديد والحظر والمؤامرات"

أكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني "الادميرال شهرام ايراني" : ان بحرية الجيش تمكنت من تنفيذ المهام الموكلة بها في انحاء العالم، واستطاعت تدمير "مثلث التهديد والحظر ومؤامرات العدو".

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال تصريحات قائد سلاح البحر الايراني، في مراسم تنصيب القائد الجديد لجامعة الامام الخميني (رض) للعلوم البحرية، في مدينة "نوشهر"، اليوم الاربعاء، أكد الأدميرال "شهرام إيراني" أنه و عبر تطوير بحرية الجيش الإيراني لأجهزتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، تمكّنت من تدمير "مثلث التهديد والحظر ومؤامرات العدو".

وأضاف الأدميرال "إيراني": " قوة ردع البحرية الايرانية بلغت المستوى الذي سلب الامريكيين والاوروبيين قدرتهم على التجرؤ للحضور في الساحات واستعراض العضلات...

في فيينا؛ كبير المفاوضيين الايرانيين يلتقي بمنسق المفاوضات في فيينا

التقى كبير المفاوضيين الايرانيين، علي باقري كني، اليوم الأربعاء بمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق المفاوضات في فيينا "انريكي مورا"، في ظل المفاوضات التي تجريها ايران مع الجانب الاوبي لرفع العقوبات الجائرة عنها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كبير المفاوضيين الايرانيين، علي باقري كني، يجري اليوم الاربعاء اجتماع ثنائي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق المفاوضات في فيينا، انريكي مورا، في فندق كوربورغ بفيينا، لبحث رفع العقوبات الغربية عن ايران...

المندوب الإيراني في فيينا: برنامج الكيان الصهيوني النووي يهدد السلم والأمن الإقليميين

أكد رئيس البعثة الايرانية الدائمة في فيينا "محمد رضا غائبي"، خلال اجتماع مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاربعاء ان البرنامج النووي السري للكيان الصهيوني، بمثابة تهديدا خطيرا ودائماً للسلم والأمن الإقليميين.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن مندوب إيران الدائم لدى فيينا، ادلى بهذا التصريح، خلال اجتماع مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاربعاء، وذلك في معرض رده على المزاعم الواهية لمندوب الكيان الصهيوني، حول موضوع تنفيذ "اتفاق الضمانات في ايران"، والتهديد بان "كافة الخيارات مطروحة على الطاولة" ضد برنامج ايران النووي السلمي.

وأكد المسؤول الإيراني خلال تصريحه أن "الكيان الصهيوني ومنذ ولادته اللاشرعية، ارتكب العديد من الجرائم على الصعيد الدولي".

الصحة الإيرانية: تسجيل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاربعاء عن تسجيل 173 حالة وفاة و 5008 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و433 شخصا، وأشارت الى تسجيل 5 الاف و8 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و 107 الفا و 167 شخصا.

وأضافت: "أن 3 آلاف و265 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".

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