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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١:٤٦ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاربعاء عن تسجيل 173 حالة وفاة و 5008 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 138 الفا و433 شخصا، وأشارت الى تسجيل 5 الاف و8 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و 107 الفا و 167 شخصا.

وأضافت: "أن 3 آلاف و265 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة".

وتابعت: "ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و754 الفا و234اشخاص لغاية الآن".

وأعلنت وزارة الصحة، بأن 47 مليونا و961 الفا و837 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1922455
https://ar.mehrnews.com/news/1922455/

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