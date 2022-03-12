محمد بن سلمان ليس أكثر من مجرد قاتل يتلذّذ بقتل الأبرياء

وأفادت وكالة مهر للألأنباء، ان المعارضة السعودية قالت ان 41 معتقلا من شباب الحراك السلميّ في الأحساء والقطيف تم إعدامهم، مشيرة الى ان النظام السعودي أقدم على ارتكاب مجزرة بحقّ عشرات المعتقلين.

واضافت ان المجزرة نُفّذت بحق شباب كانوا يمارسون حقّهم المشروع في التعبير عن الرأي، مؤكدةً ان "محمد بن سلمان" ليس أكثر من مجرد قاتل يتلذذ بقتل الأبرياء.

واكدت ان النظام السعوديّ ثبّت صورة النظام القاتل والوحشي للعالم، مشيرة الى ان المجزرة دليل عملي على أن كل مزاعمه حول الاصلاح هي بمنزلة الدعاية الفارغة./انتهى/