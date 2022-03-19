السيد نصرالله ينفي وجود مقاتلين وخبراء من حزب الله في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقل موقع قناة المنار عن السيد نصر الله، قوله: "يوجد نقطة أخرى أيضا أثيرت قبل أيام في بعض المحطات اللبنانية لكن نحن اعتبرنا أن هذه المحطة لا تستأهل أن نعلق على أخبارها، لكن اليوم بعض الفضائيات العربية خارج لبنان نقلت أخبارا نسبتها الى هيئة الأركان في الجيش الأوكراني".
وأضاف: "الآن وصلت مواصيلنا إلى هناك! وادعت هذه الفضائيات العربية أن مقاتلين من حزب الله وخبراء عسكريين من حزب الله باتوا موجودين في أوكرانيا ويشاركون بالقتال إلى جانب القوات الروسية وباعتبار أن لديهم خبرة في حرب المدن، أنا اليوم أنفي بشكل قاطع، عادة نحن نصدر بيانات ولكن كوننا نخطب اليوم، انفي بشكل قاطع أي شيء من هذا القبيل، هذه أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة".
وتابع: "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة من ساحات الحروب، وساحات المعارك، وسنسمع في الأيام القليلة المقبلة، فضائيات عربية ومواقع تواصل ووسائل إعلام وسيؤلفون عليها نغمة طولية عريضة (تدخل حزب الله في الحرب في أوكرانيا)، على كلٍ سنظل نصدر بيانات نفي ولكن اليوم أود في هذا الأمر أن أؤكد أن هذا ليس له أي أساس من الصحة، هذه مجرد شائعات ومجرد اكاذيب".
وقال السيد نصر الله: "في الوضع العام كلمتين فقط، لها علاقة بالحرب الدائرة الآن في أوكرانيا، طبعا نحن كنا دائما نقول إن على الدولة اللبنانية أن تتابع هذا الأمر للاستفادة من العبر والدروس، وفي كل مناسبة نتكلم في فكرة أو فكرتين، اليوم يجب أن نطالب الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية بأنه نعم يجب أن تشكل هيئة طوارئ، لأن تداعيات الحرب وصلت الى لبنان والى المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بالحاجيات الأساسية في البلد".
وأوضح أن "إنعكاسها على موضوع المشتقات النفطية وموضوع القمح والخبز وموضوع الزيت وموضوع مواد غذائية أخرى، هذا يتطلب أن تشكل الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية لجنة وتقوم بدارسة وتعقد جلسة وتشكل هيئة طوارئ، مثل ما تقوم به كل دول العالم، اليوم دول كبرى في العالم وليس لديها مشاكلنا ولا أزماتنا شكلت لجان طوارئ لكي تتابع التداعيات وتحطاط للتداعيات خصوصا على المستوى الغذائي، الدولة اللبنانية معنية بهذا الموضوع".
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