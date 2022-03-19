تسجيل 72 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت اليوم السبت، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 139 الفا و550 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و323 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و139 الفا و217شخصا.

وأضافت أن الفين و82 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و817الفا و172 شخصا لغاية لآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 48 مليونا و669 الفا و387شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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