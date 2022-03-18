  1. إيران
  2. المجتمع
١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٤:٠٨ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 91 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الیوم الجمعة، عن تسجيل 91 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت اليوم الجمعة، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 139 الفا و478 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الفين و10 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و137 الفا و894شخصا.

وأضافت أن الفين و167 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و812الفا و5 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 48 مليونا و601 الفا و118شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1922629
https://ar.mehrnews.com/news/1922629/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات