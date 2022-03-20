الجيش الإيراني استطاع تحقيق نجاحات باهرة في المجال الدفاعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي تهئنة، بمناسبة العام الإيراني الجديد، قال اللواء موسوي، في الظروف الراهنة التي يشهد فيها العالم الحرب والقتل والصراع وتفشي الأمراض واجراءات مشؤومة وغير إنسانية على ايدي قوى الغطرسة وما يسمى "المدافعون عن حقوق الإنسان" -وهم في الحقيقة ضد البشرية- تقف إيران شامخة وابية في مواجهة جميع المؤامرات والحظر الجائر والأفكار الشريرة لداعمي الإرهاب وتسلك بنجاح طريق الامن والسلام والاقتدار وذلك بفضل نظامها الديني وقيادتها الفطنة، وشعبها الحاضر في الساحة على الدوام وقواتها المخلصة والثورية والقوات المسلحة المضحية في سبيل الوطن.

واضاف: ان جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، باعتباره ذراعا قويا لحماية النظام الإسلامي والدفاع عن استقلال ووحدة أراضي البلاد، وبجهود قواته وكوادره وبدعم من القوات المسلحة الأخرى، استطاع ان يحقق نجاحات باهرة في المجال الدفاعي والبحثي والتدريبي والعلمي والثقافي خلال العام الايراني الفائت.

وتابع، بالإضافة إلى اجراء المناورات الناجحة، وإنتاج انواع الطائرات المسيرة والاستطلاعية والرادارات، والمشاريع البحثية الاستراتيجية والتدريبية والعديد من الإجراءات لاستتاب الأمن، كرس امكانياته لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية ومرضى كورونا وعشرات الإجراءات المؤثرة الاخرى وقدم شهداء فداء للوطن./انتهى/