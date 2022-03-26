إيران تقف بجانب الشعب الفلسطيني وهي الدولة الوحيدة التي تدفع ثمن دعمها لشعبنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في مقابلة شاملة للقائد النخالة مع موقع "العهد" الاخباري، قال فيها:" إن يوم الأرض هو يوم تاريخي في حياة شعبنا ويعبر عن إرادة شعبنا في التمسك بحقوقه وإحياء فعاليات يوم الأرض يؤكد أن أبناء شعبنا يحملون راية فلسطين من جيل إلى جيل".

وأضاف" قدراتنا العسكرية متواضعة مقارنة بما يملكه العدو لكننا نراهن على مقاومينا"، مؤكداً أن المقاومة هي الرد الطبيعي على الاحتلال وشعبنا يقاوم على مدار الوقت ولم يتوقف يومًا واحداً.

ولفت الأمين العام للجهاد إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف بجانب الشعب الفلسطيني وهي الوحيدة التي تدفع ثمن دعمها لشعبنا.

وبشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، أكد القائد النخالة أن أمريكا صنعت الحرب في أوكرانيا وهيأت لها كل الظروف من أجل استنزاف روسيا وتحجيم دورها الدولي.

وحول مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمر المقرر عقده في الكيان، قال القائد النخالة :"إن مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمر المقرر عقده في الكيان يؤشر على حالة ضياع الهوية العربية لصالح العدو".

/انتهى/