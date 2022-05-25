عضو كتلة الوفاء للمقاومة: للأسف حكومتنا تصمت عن أي إجراء تأديبي يُرغم أصحاب الوقاحة أن يلزموا حدودهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن تعليقاً على تغريدة السفير السعودي في بيروت، أصدر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور ابراهيم الموسوي البيان التالي:

في يوم المقاومة والتحرير، يوم الخامس والعشرين من أيار، نزّف للشرفاء انتصار لبنان وشعبه على العدو الصهيوني الذي تلقى هزيمة صاعقة كشفت زيف تفوّقه وأكّدت إمكانيّة دحر عدوانيّته وإنهاء إحتلاله، وسقطت معها كل تبريرات المهزومين والمتقاعسين والمتواطئين من حكام وأنظمة وجهات ومستخدمين لدى العدو بهدف تثبيط الشعوب وإحباط عزيمتها وتحريضها على الإنقسام والحقد والكراهية ونفخ بخار الفتنة عبر ألسنة دبلوماسيّة لم تستطع إخفاء تدخلها في شؤون تخصّ غيرها كما لم تَرْعَوِ عن دسّ رأسها في إنتخابات آخرين لم تعهدها في بلادها.

وللأسف الشديد تصمت حكومتنا عن أي إجراء تأديبي يُرغم أصحاب الوقاحة أن يلزموا حدودهم بموجب القانون.

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