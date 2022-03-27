وزير الخارجية الإيراني يلتقي مورا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، التقى اليوم الأحد في مقر وزارة الخارجية، مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، انريكي مورا.

واجتمع مورا في وقت سابق من اليوم مع كبير المفاوضين الإيرانيين، على باقري كني، وتبادل معه وجهات النظر حول المستجدات المتعلقة بمفاوضات الغاء الحظر في فيينا والقضايا العالقة فيها.

واكد باقري جدية وعزم الجمهورية الاسلامية للوصول الى الاتفاق النهائي في فيينا، قائلاً: "لو تحلى الجانب الاميركي بالواقعية فمن الممكن الوصول الى الاتفاق".

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