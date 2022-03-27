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٢٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٤:٤١ م

كبير المفاوضيين الايرانيين لمورا:

التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا سيتم إذا تحلت أمريكا بالواقعية

التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا سيتم إذا تحلت أمريكا بالواقعية

أكد كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني، خلال لقائه انريكي مورا اليوم في طهران، جدية وعزم الجمهورية الاسلامية على الوصول الى الاتفاق النهائي في فيينا، مصرحا بانه من الممكن الوصول الى الاتفاق لو تحلت اميركا بالواقعية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد مسؤول السياسة الخارجية ومنسق مفاوضات فيينا، انريكي مورا، اجتمع اليوم الاحد في طهران، مع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني.

وتبادل الجانبان في هذا الاجتماع وجهات النظر حول احدث اوضاع مفاوضات رفع الحظر في فيينا، وتباحثا حول القضايا المتبقية في هذه المفاوضات.

واكد باقري جدية وعزم الجمهورية الاسلامية للوصول الى الاتفاق النهائي في فيينا، قائلاً: "لو تحلى الجانب الاميركي بالواقعية فمن الممكن الوصول الى الاتفاق".

وقدّم ساعد مسؤول السياسة الخارجية ومنسق مفاوضات فيينا، انريكي مورا، خلال الاجتماع تقريرا حول احدث مشاوراته مع سائر الاطراف.

وسيواصل باقري ومورا الاتصالات والمشاورات الوثيقة خلال الايام القادمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1922772
https://ar.mehrnews.com/news/1922772/

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