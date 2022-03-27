التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا سيتم إذا تحلت أمريكا بالواقعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد مسؤول السياسة الخارجية ومنسق مفاوضات فيينا، انريكي مورا، اجتمع اليوم الاحد في طهران، مع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني.

وتبادل الجانبان في هذا الاجتماع وجهات النظر حول احدث اوضاع مفاوضات رفع الحظر في فيينا، وتباحثا حول القضايا المتبقية في هذه المفاوضات.

واكد باقري جدية وعزم الجمهورية الاسلامية للوصول الى الاتفاق النهائي في فيينا، قائلاً: "لو تحلى الجانب الاميركي بالواقعية فمن الممكن الوصول الى الاتفاق".

وقدّم ساعد مسؤول السياسة الخارجية ومنسق مفاوضات فيينا، انريكي مورا، خلال الاجتماع تقريرا حول احدث مشاوراته مع سائر الاطراف.

وسيواصل باقري ومورا الاتصالات والمشاورات الوثيقة خلال الايام القادمة.

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